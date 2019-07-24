Прокуратура Новоузенского района выявила сайт по продаже поддельных дипломов
Прокуратура Новоузенского района выявила нарушения исполнения законодательства в сфере противодействия распространению в интернете сведений о нарушении законодательства в сфере образования.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, выявлено пять сайтов, на страницах которых размещали материалы о платных услугах по изготовлению и продаже дипломов вузов, техникумов, колледжей, ПТУ, приложений к диплому, свидетельств о результатах ЕГЭ. Однако получить документы официально можно только при успешной сдаче экзаменов.
Прокуратура района направила в суд заявления о признании запрещенной к распространению на территории Российской Федерации указанной информации.
ИСТОЧНИК KP.RU