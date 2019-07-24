Саратовские спортсмены стали победителями Спартакиады учащихся России

СЕГОДНЯ 11:39 2019-07-24T12:32:26+03:00

Они победили в прыжках в воду

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Вчера, 23 июля, в Пензе стартовали финальные соревнования девятой Спартакиады учащихся России по прыжкам в воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, в состязаниях приняли участие 78 спортсменов из 11 российских городов.

Команду Саратовской области составляли восемь спортсменов.

Егор Строев и Константин Лукин стали победителями в синхронных прыжках с вышки 10 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU