Под Саратовом поймали молодого угонщика из села

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-24T12:31:27+03:00

На него завели уголовное дело

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Полиция Ровенского района раскрыла угон у 24-летнего жителя села Кочетное. О случившемся рассказал его 48-летний отец.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 22 июля ночью 24-летний мужчина оставил возле дома машину ВАЗ-2110 серебристого цвета.

В замке зажигания транспорта висели ключи, поэтому неизвестный сел в легковушку и уехал.

Ее обнаружили на обочине 6-го км трассы из Энгельса в Ровное, около села Новопривольное.

У машины поврежден правый бок, а именно указатель поворота и подкрылка колеса.

Выяснилось, что к преступлению причастен 23-летний односельчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Парень во всем признался, на него завели уголовное дело и пока что отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU