Под Саратовом поймали молодого угонщика из села
Полиция Ровенского района раскрыла угон у 24-летнего жителя села Кочетное. О случившемся рассказал его 48-летний отец.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 22 июля ночью 24-летний мужчина оставил возле дома машину ВАЗ-2110 серебристого цвета.
В замке зажигания транспорта висели ключи, поэтому неизвестный сел в легковушку и уехал.
Ее обнаружили на обочине 6-го км трассы из Энгельса в Ровное, около села Новопривольное.
У машины поврежден правый бок, а именно указатель поворота и подкрылка колеса.
Выяснилось, что к преступлению причастен 23-летний односельчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
Парень во всем признался, на него завели уголовное дело и пока что отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU