2019-07-24T11:24:38+03:00
Общество

На фестивале «Обермунжский треугольник» под Марксом подарят бытовую технику

По словам организаторов, мероприятие подходит для того, чтобы раскрыть свой творческий потенциал
Дарья Вострикова
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Конференция в пресс-центре «КП-Саратов»Конференция в пресс-центре «КП-Саратов»Фото: Дарья Вострикова
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На сегодняшней конференции в пресс-центре «КП-Саратов», посвященной фестивалю бардовской песни и шансону «Обермунжский треугольник», рассказали о призах.

- Есть номинация по романсам, номинация «Все мое» за исполнение своей песни. Для двух молодых исполнителей в этом году будут отдельные призы как поощрение, — сказал директор фестиваля «Обермунжский треугольник» Владимир Есин.

Он подчеркнул, что мероприятие подходит для того, чтобы раскрыть свой творческий потенциал, а призами будут сертификаты на покупку бытовой техники.

Все участники на фестиваль в Марксовском районе будут добираться своим ходом. К организаторам не поступали заявки для подвоза людей на место. На трассе Маркс — Балаково есть баннеры и указатели, чтобы не проехать мимо.

Напомним, в «Обермунжском треугольнике» можно участвовать с 18 лет. Одному из музыкантов — Валерию Штефану — более 70 лет, он является автором гимна этого фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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