В Саратовской области ищут женщину из Югры
Она ушла из дома в мае
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В Саратовской области ищут пропавшую 39-летнюю Елену Миронову, жительницу Югры Кемеровской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», о женщине ничего не известно с 28 мая 2019 года.
Приметы Елены Мироновой: рост 165 см, среднее телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.
Она была одета в темно-синюю куртку, синие джинсы и белые кроссовки с поперечными цветными полосами.
ИСТОЧНИК KP.RU