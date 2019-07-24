2019-07-24T12:26:13+03:00
Общество

В Саратовской области ищут женщину из Югры

Она ушла из дома в мае
Дарья Вострикова
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В Саратовской области ищут пропавшую 39-летнюю Елену Миронову, жительницу Югры Кемеровской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», о женщине ничего не известно с 28 мая 2019 года.

Приметы Елены Мироновой: рост 165 см, среднее телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Она была одета в темно-синюю куртку, синие джинсы и белые кроссовки с поперечными цветными полосами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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