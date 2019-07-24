2019-07-24T10:56:06+03:00
Происшествия

Ревнивый саратовец зарезал сожительницу двумя ножами

Мужчину приговорили к девяти годам строго режима
Екатерина Семенова
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Во Фрунзенском районе Саратова вынесен приговор 35-летнему мужчине. Он был признан виновным в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, приговор не вступил в законную силу.

Суд установил, что в ночь на 12 мая гражданин в гостях распивал алкоголь со своей 42-летней сожительницей. Когда они возвращались домой на улицу Шелковичная, встретили приятеля женщины, который пригласил ее к себе.

Такое предложение возмутила ее сожителя, и он увел женщину с собой. Однако уже у себя дома у него взыграла ревность, а гражданка в ответ рассказала ему, что ранее имела отношения со встреченным на улице мужчиной.

Схватив два ножа, мужчина нанес своей даме многочисленные ранения, порезав грудь, живот и кисти рук. От травм та скончалась на месте.

Весь в крови мужчина вышел в корилор, где его увидел отец, который выбежал на улицу и попросил прохожих вызвать «скорую помощь». Но женщина была уже мертва.

В суде обвиняемый полностью признал вину. Он был приговорен к девяти годам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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