2019-07-24T10:31:41+03:00
Общество

Завершена отсыпка грунтом нижней части карты полигона в Энгельсском районе

Екатерина Семенова
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В ночь на 24 июля на карте полигона для захоронения ТКО Энгельсского мусороперерабатывающего комплекса завершена отсыпка грунтом ее нижней части. Это позволило увеличить скорость дальнейших работ и приступить к вертикальной отсыпке, которая более эффективна. В настоящее время на месте работает почти 30 единиц техники и три звена рабочих.

- Всю прошедшую ночь шла интенсивная заливка водой очагов задымления в нижней части карты. Как только она давала эффект, участок сразу закрывался грунтом. В результате площадь задымления сокращена на треть и уже не превышает 1% общей площади полигона. Интенсивные ночные работы вызвали увеличение парения, и сменившаяся роза ветров могла донести неприятные запахи до жителей Энгельса. Но это уже в основном пар, и он не представляет опасности для людей, что подтверждается регулярными пробами воздуха, — рассказал директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Региональный оператор подчеркивает, что нештатная ситуация на полигоне Энгельсского экотехнопарка не повлияла на качество оказания услуг по вывозу ТКО, графики соблюдаются в полном объеме.

Напомним, 21 июля в 5.30 утра службой охраны было обнаружено задымление со стороны внешнего периметра. Предположительно, причиной стали действия третьих лиц на старой свалке, расположенной рядом с картой полигона. Ликвидация нештатной ситуации идет в круглосуточном режиме. Материального ущерба и пострадавших нет.

Мусоперерабатывающий комплекс продолжает работать в режиме накопления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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