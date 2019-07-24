Под Саратовом пьяный водитель скутера обмочил полицейскую машину

СЕГОДНЯ 10:19 2019-07-24T10:27:02+03:00

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В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту публичного оскорбления сотрудников полиции.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, вечером 30 июня в полицию поселка Степное поступило сообщение о пьяном мужчине на скутере.

Инспекторы ГИБДД задержали нарушителя и направили его на медицинское освидетельствование, однако мужчина заявил, что ранее занимал «невероятно высокий пост в правоохранительных органах».

Полицейские тем не менее настаивали на медосвидетельствовании, что вызвало у задержанного приступ гнева. Он грубо обругал сотрудника ГИБДД и демонстративно справил малую нужду в служебном автомобиле.

В результате суд отправил его на десять суток под арест.

При этом отмечается, что ранее мужчина уже был судим за оскорбление судьи и угрозы убийством.

ИСТОЧНИК KP.RU