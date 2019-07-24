Под Саратовом пьяный водитель скутера обмочил полицейскую машину
В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту публичного оскорбления сотрудников полиции.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, вечером 30 июня в полицию поселка Степное поступило сообщение о пьяном мужчине на скутере.
Инспекторы ГИБДД задержали нарушителя и направили его на медицинское освидетельствование, однако мужчина заявил, что ранее занимал «невероятно высокий пост в правоохранительных органах».
Полицейские тем не менее настаивали на медосвидетельствовании, что вызвало у задержанного приступ гнева. Он грубо обругал сотрудника ГИБДД и демонстративно справил малую нужду в служебном автомобиле.
В результате суд отправил его на десять суток под арест.
При этом отмечается, что ранее мужчина уже был судим за оскорбление судьи и угрозы убийством.
ИСТОЧНИК KP.RU