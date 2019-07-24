В Саратове заасфальтируют 5-й Лесопильный проезд
Работы идут в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»
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Сегодня, 24 июля, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Саратове запланирована асфальтировка верхнего слоя на 5-м Лесопильном проезде.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, сейчас на участке до кольца автобусного маршрута №20 выравнивающий слой уложен на площади 4,7 тыс. кв. м.
Заменено деформированное покрытие на проспекте 50 лет Октября и Шелковичной улице.
ИСТОЧНИК KP.RU