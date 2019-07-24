Азартный саратовец пошел на разбой ради денег на ставки.

СЕГОДНЯ 10:12 2019-07-24T10:12:03+03:00

Он с ножом отнял у студента деньги и мобильный [видео]

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В Волжском районе Саратова полиция задержала 20-летнего жителя Новобурасского района.

Мужчина играл на ставках в одной из букмекерских контор. Когда деньги закончились, он решился на преступление.

- С ножом он забрал у 18-летнего учащегося колледжа портфель, в котором были 9 тыс. рублей и сотовый телефон, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.

Злоумышленника задержали, когда он делал очередную ставку. Теперь в отношении парня заведено уголовное дело за разбой.

ИСТОЧНИК KP.RU