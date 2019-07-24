2019-07-24T10:12:03+03:00
Происшествия

Азартный саратовец пошел на разбой ради денег на ставки

Он с ножом отнял у студента деньги и мобильный [видео]
Ольга Симонова
Поделиться:

Азартный саратовец пошел на разбой ради денег на ставки.

Изменить размер текста:

В Волжском районе Саратова полиция задержала 20-летнего жителя Новобурасского района.

Мужчина играл на ставках в одной из букмекерских контор. Когда деньги закончились, он решился на преступление.

- С ножом он забрал у 18-летнего учащегося колледжа портфель, в котором были 9 тыс. рублей и сотовый телефон, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.

Злоумышленника задержали, когда он делал очередную ставку. Теперь в отношении парня заведено уголовное дело за разбой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минпром: «Волжский дизель имени Маминых» вышел из кризиса
В Саратовской области ищут женщину из Югры
Ревнивый саратовец зарезал сожительницу двумя ножами
В Саратове из-за шествия военных моряков перекроют ряд улиц
Завершена отсыпка грунтом нижней части карты полигона в Энгельсском районе
Две улицы Саратова закрыли до сентября
В Саратове молодой рецидивист обокрал чужую машину
Под Саратовом пьяный водитель скутера обмочил полицейскую машину
В Саратове заасфальтируют 5-й Лесопильный проезд
На саратовском фестивале «Обермунжский треугольник» организуют душ и шашлыки
Mitsubishi протаранил столб рядом с бывшим РЭО ГИБДД в Саратове
Под Саратовом пассажир ВАЗа погиб в ДТП с трактором
Прокурор Саратовской области объявил предостережение Исаеву и Тепину
В Балакове рецидивистка украла из магазина дорогие часы
В Энгельсе шесть раз судимый мужчина украл у женщины посуду
Под Саратовом сельский парень угнал и утопил самосвал
В Саратове рецидивистка обокрала повара
В Дубках пенсионер убил зятя при самообороне
Сегодня в Саратове трамваи №4 будут ходить по новому расписанию