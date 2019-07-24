2019-07-24T10:14:42+03:00
Общество

На саратовском фестивале «Обермунжский треугольник» организуют душ и шашлыки

Фестиваль бардовской песни пройдет в Цыганском лесу
Дарья Вострикова
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..Фото: Екатерина Семенова
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Сегодня, 24 июля, в пресс-центре «Комсомольской правды» проходит обсуждение фестиваля бардовской песни и шансона «Обермунжский треугольник», который состоится в Цыганском лесу.

- Будучи на этом фестивале в прошлом году, мы поняли, как это прекрасно. На сегодняшний день более 100 исполнителей из четырех регионов уже подали заявки, — рассказала Виктория Бородянская, председатель комитета по туризму Саратовской области.

Виталий Емельянов, замглавы администрации Марксовского района, отметил, что приезжают люди с семьями, палатками, детьми. Гостей в этом году ждут два кафе и шашлыки. Бытовые условия останутся на высоте — в лесу будет душ, туалет, электричество.

Безопасность обеспечат полиция и МЧС.

Мероприятие проходит в 12-й раз. В начале фестиваль был однодневным, но с приобретением популярности, расширил временные рамки и теперь длится несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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