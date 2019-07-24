2019-07-24T09:34:25+03:00
Происшествия

Mitsubishi протаранил столб рядом с бывшим РЭО ГИБДД в Саратове

Иномарка получила серьезные повреждения
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова иномарка врезалась в столб.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, авария произошла на площади Орджоникидзе, 1, где раньше располагалось РЭО ГИБДД. При этом на фото очевидца, которое он опубликовал в группе «Саратов онлайн», до сих пор сохранилась табличка: «Площадка осмотра транспорта РЭО ГИБДД».

Автомобиль Mitsubishi Outlander серьезно поврежден, но о пострадавших людях не сообщается. Комментаторы в соцсети предположили, что водитель мог быть нетрезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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