2019-07-24T09:31:50+03:00
Общество

Прокурор Саратовской области объявил предостережение Исаеву и Тепину

В Саратове и Энгельсе не сносят аварийные дома
Екатерина Семенова
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В Саратовской области прокуратура обнаружила серьезные нарушения в работе администрации Саратова и Энгельсского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, недостатки зафиксированы в сфере переселения граждан из аварийного жилья.

Проверка показала, что в Саратове не расселены аварийные дома. В частности: Большая Горная, 32, Посадского, 160. Кутякова, 126, Симбирская, 39, Московская, 154 и другие. Такая же ситуация сложилась в Энгельсе.

Кроме того, в прокуратуре отметили, что администрации не занимаются сносом расселенных домов, что приводит к росту бюджетных трат на содержание зданий. В Саратове не снесены дома в Нескучном переулке, Бабушкином взвозе, на Тулупной, Зарубина, Рабочей, Горького — всего 160 адресов. В Энгельсе не сносят 41 дом.

- Физическое состояние расселенных домов в связи с высокой степенью износа грозит обрушением и, соответственно, создает угрозу жизни и здоровью граждан, — подчеркнули в прокуратуре.

В связи с этим прокурор области Сергей Филипенко объявил предостережение главе Саратова Михаилу Исаеву и главе Энгельсского района Дмитрию Тепину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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