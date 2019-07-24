В Балакове рецидивистка украла из магазина дорогие часы

СЕГОДНЯ 08:42 2019-07-24T09:28:21+03:00

Аксессуар у нее изъяли

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В отдел полиции Балаковского района 19 июля поступило заявление от 49-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в торговом центре на Волжской улице неизвестные похитили часы Swatch стоимостью 11 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержана 49-летняя рецидивистка, которая во всем призналась.

У нее изъяли похищенное и отпустили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU