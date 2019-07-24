В Саратове рецидивистка обокрала повара

СЕГОДНЯ 08:29 2019-07-24T09:22:25+03:00

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В отдел полиции Ленинского района обратился 30-летний повар с заявлением о краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 16 июля с 22:00 до 23:00 неизвестная тайком забрала из его квартиры на Молодежном проезде 15 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержали 25-летнюю рецидивистку, которая во всем призналась. Похищенное она потратила на себя.

Ее отпустили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU