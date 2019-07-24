2019-07-24T09:20:55+03:00
Общество

Сегодня в Саратове трамваи №4 будут ходить по новому расписанию

Рейсы будут ходить каждые 40 минут
Дарья Вострикова
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Сегодня, 24 июля, в Саратове трамваи №3 будут ходить с увеличенным интервалом.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте», изменения касаются также вагонов четвертого маршрута.

От 6-й Дачной пройдут рейсы в 6:40, 7:20, 8:00, 8:40, 9:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 20:38.

От 10-ой Дачной — в 7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:19, 20:57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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