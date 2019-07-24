В Дубках пенсионер убил зятя при самообороне
В Саратове возбуждено уголовное дело по факту убийства при самообороне.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено с превышением пределов необходимой обороны.
По версии следствия, 21 июля 79-летний житель поселка Дубки распивал у себя в квартире алкоголь с 54-летним зятем. Мужчины поссорились, и более молодой родственник схватился за нож.
Он сумел ранить тестя в руку, но тот не просто отбился, но даже сумел вырвать оружие и ударить им нападавшего в грудь.
После этого пенсионер ушел в свою комнату и заснул, а утром 22 июля вызвал полицию.
Было установлено, что 54-летний пострадавший скончался от потери крови.
Задержанный пенсионер во всем сознался и раскаялся. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU