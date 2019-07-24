В Дубках пенсионер убил зятя при самообороне

СЕГОДНЯ 08:27 2019-07-24T09:19:59+03:00

Во время драки пожилой человек выхватил нож у родственника из рук и зарезал мужчину

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В Саратове возбуждено уголовное дело по факту убийства при самообороне.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено с превышением пределов необходимой обороны.

По версии следствия, 21 июля 79-летний житель поселка Дубки распивал у себя в квартире алкоголь с 54-летним зятем. Мужчины поссорились, и более молодой родственник схватился за нож.

Он сумел ранить тестя в руку, но тот не просто отбился, но даже сумел вырвать оружие и ударить им нападавшего в грудь.

После этого пенсионер ушел в свою комнату и заснул, а утром 22 июля вызвал полицию.

Было установлено, что 54-летний пострадавший скончался от потери крови.

Задержанный пенсионер во всем сознался и раскаялся. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU