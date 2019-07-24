Грузовик не заметил столкновения с легковушкой на саратовской трассе
Ford Focus вылетел от удара в кювет
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В Саратовском районе на трассе легковушка врезалась в грузовик и вылетела в кювет.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла в районе поселка Сергиевский на трассе Саратов — Волгоград.
По предварительной версии, автомобиль Ford Focus столкнулся с фурой, вылетел с дороги и перевернулся. Грузовик уехал, не заметив аварии.
Водитель иномарки получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.
На месте работали областные спасатели и сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU