Грузовик не заметил столкновения с легковушкой на саратовской трассе

СЕГОДНЯ 08:06 2019-07-24T09:18:03+03:00

Ford Focus вылетел от удара в кювет

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В Саратовском районе на трассе легковушка врезалась в грузовик и вылетела в кювет.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла в районе поселка Сергиевский на трассе Саратов — Волгоград.

По предварительной версии, автомобиль Ford Focus столкнулся с фурой, вылетел с дороги и перевернулся. Грузовик уехал, не заметив аварии.

Водитель иномарки получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.

На месте работали областные спасатели и сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU