Роспотребнадзор не нашел загрязнения воздуха вблизи горящего полигона в Энгельсе

СЕГОДНЯ 07:57 2019-07-24T07:57:17+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора проводят лабораторные исследования качества воздуха в жилой зоне Энгельса, вблизи от полигона ТКО, где идет задымление.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, было исследовано 16 проб.

При этом эксперты не выявили превышения нормативов по веществам, характерным для горения мусора: оксида углерода, диоксида азота, формальдегида, фенола, диоксида серы, полициклических ароматических, алифатических углеводородов.

Мониторинг качества воздуха продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU