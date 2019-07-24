Роспотребнадзор не нашел загрязнения воздуха вблизи горящего полигона в Энгельсе
Специалисты Роспотребнадзора проводят лабораторные исследования качества воздуха в жилой зоне Энгельса, вблизи от полигона ТКО, где идет задымление.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, было исследовано 16 проб.
При этом эксперты не выявили превышения нормативов по веществам, характерным для горения мусора: оксида углерода, диоксида азота, формальдегида, фенола, диоксида серы, полициклических ароматических, алифатических углеводородов.
Мониторинг качества воздуха продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU