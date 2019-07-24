2019-07-24T07:57:17+03:00
Общество

Роспотребнадзор не нашел загрязнения воздуха вблизи горящего полигона в Энгельсе

Было взято 16 проб
Екатерина Семенова
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Специалисты Роспотребнадзора проводят лабораторные исследования качества воздуха в жилой зоне Энгельса, вблизи от полигона ТКО, где идет задымление.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, было исследовано 16 проб.

При этом эксперты не выявили превышения нормативов по веществам, характерным для горения мусора: оксида углерода, диоксида азота, формальдегида, фенола, диоксида серы, полициклических ароматических, алифатических углеводородов.

Мониторинг качества воздуха продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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