Вячеслав Володин рассказал о строительстве пляжа в Саратове

23 Июль 21:52 2019-07-23T21:52:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин в интервью «ГТРК Саратов» рассказал о строительстве пляжа на новой набережной.

— Вячеслав Викторович, Вы посетили не только аэропорт «Гагарин» в конце июня, побывали еще на набережной, где кипит работа, строится будущий пляж. Этот проект очень долгожданный для Саратова. И вот как раз вопрос о времени. Я смотрела комментарии в Instagram-паблике Volodin.saratov, и многие как раз вспоминают о том, что уже много лет назад начали говорить о строительстве пляжа, да, но только сейчас удалось…

— Не сыпьте соль на рану. Потому что, если хотите, вот впервые о необходимости строительства нового аэропорта сказал в 2005.

— Очень давно.

— Очень давно. А дальше что? А дальше не без тех, кто во власти, выкупили все земельные участки там, где должен находиться аэропорт. Потом начали возвращать их обратно. Потеряли время, деньги. Проект выполнили, выполнили его с полосой в 2600 метров, а не 3-х, как сейчас, а 2600 метров – полоса не решает тех задач, которые мы перед собой ставили. Потому что короткая полоса принимает ограниченный перечень самолетов, и этот аэропорт не путь…

— Ну, по сути, то же самое, да?

— То же самое, как у нас старый аэропорт, но только вынесен за пределы города. Что, да, решает проблемы, потому что в центре города аэропорт – ну, неправильно. Но не решает вопросы развития города, области. Нам необходимо был новый проект заказывать, совершенствуя тот, который был ранее выполнен, — и еще время. Потом кризис. Все остановилось. Затем нужно было вновь защищать строительство, которое еще не начиналось. И вот эти вот все перипетии — иначе как непрофессионализмом их не назовешь — привели к тому, что мы всего несколько лет назад начали заниматься вопросом реализации этого проекта системно. И нужно отдать должное, хочу подчеркнуть, что губернатор здесь был первый помощник — Валерий Васильевич Радаев. Он этим как-то сразу увлекся и стал единомышленником. Потому что до этого не получалось.

Также и с нашим пляжем и берегоукреплением. Это вопрос в подготовке проектной документации. Если бы только мы 3 года назад ее имели, эту вот документацию…

— Можно было раньше, да, это сделать?

— Так что понимаете, можно было три года назад, когда начали говорить об этом, реализовать этот проект, и он у нас уже был бы завершен. Потому что цикл реализации этого проекта — несколько лет. Это строительство и набережной, и пляжа. Но еще раз хочу подчеркнуть, когда речь идет о берегоукреплении и пляже, это даже не полдела, это меньше. Вот хотелось бы, чтобы меня услышали, услышали, в первую очередь, те, кто работает в системе власти, города Саратова. Предстоит огромная работа, и ее необходимо выполнять параллельно. Развязки транспортные, остановки, стоянки, места отдыха, оборудования на набережной, зон отдыха для детей. Все это в комплексе необходимо решать. Сейчас проекта даже нет. Этот проект было бы правильно обсудить с общественностью. У нас огромную роль играют общественные советы. На протяжении последних лет они столько проблем снимают, потому что люди неравнодушные понимают, что сами живут в городах области. Им ходить в эти парки, скверы, в жилые дома или пользоваться аэропортом.

— Вот на набережной хороший общественный совет создан. Они следят уже. Уже все публикуют.

— На набережной очень, очень хороший общественный совет, и иногда бывает кому-то там сложно с ними или где-то обижаются, в первую очередь, организации, подрядчики. Но это на самом деле спасает потом тех же подрядчиков от больших проблем в перспективе. Поэтому необходимо взять и сказать только слова признательности, благодарности за активную гражданскую позицию, за то, что люди находят время, отрывают его от себя, используют для того, чтобы в городе появились новые достопримечательности, чтобы школы были качественными, потому что там будут учиться наши дети, чтобы скверы, парки были благоустроенны, чтобы жилье, которое сдается, также соответствовало всем требованиям. Это все у нас получается, когда мы в партнеры берем общественные советы. Именно в партнеры, где мы делим ответственность, где мы вместе решаем задачи. И здесь только могу высказать слова благодарности за то, что у нас такие есть неравнодушные люди. Когда в прошлый раз были на этом объекте, посетили строительство пляжа, береговой зоны, многие вопросы удалось обсудить. Люди видят это через ту призму, которую, допустим, заказчик не всегда видит.

— Конечно, они там живут, они ходят, они все свои проблемы знают.

— Где, допустим, тот же проектировщик не увидел, и они корректируют эти все предложения, и за счет этого у нас многие снимаются вопросы, и объекты становятся только лучше, качественнее. Поэтому, действительно, вот это удалось.

Ну а то, что не смогли три года назад, мы все равно сейчас сможем реализовать. Да, время жалко, что утеряно. Оно идет, а мы ленимся, мы где-то относимся не очень ответственно к нашим обязанностям. Оно уходит. И можно было бы за это время сделать еще больше. Вот когда мы говорим о дорогах, встречаясь с министром, от него услышал: вот если бы была проектная документация на реконструкцию дороги Саратов – Ртищево, нам бы в этом году уже средства выделили. Но не было ее. А не было ее, значит, область не планировала ее ремонтировать ни в этом году, ни на будущий год. А вот, допустим, если она была на участок дороги Саратов – Озинки, ее сразу реализовали. В прошлом году, посмотрите, 100 километров привели в нормативное состояние. Вот о чем речь идет. Поэтому, когда мы говорим о качестве управления, это не просто. Конечно, оно должно расти, должно быть как можно лучше. Если только вы будете работать, но при этом не будете полностью увлечены реализацией проекта или реализацией своих полномочий, не достигните эффективности, потому что это просто отбывание времени. И свое время человек тратит, но самое плохое, что люди на него надеются, а он о них не думает. А любой человек, который работает в системе власти, будь это маленький начальник или большой, он должен думать о людях, он должен решать их проблемы, потому что он взял обязательства. Вот это важно. Поэтому если только мы себя на это настроим, у нас многое получится.

ИСТОЧНИК KP.RU