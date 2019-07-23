Георгий Фролов: Коммунисты ведут себя как провокаторы

23 Июль 19:36 2019-07-23T19:36:35+03:00

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Председатель областного комитета ветеранов войны и военной службы, главный редактор Саратовской региональной общественной организации «Фонд Книги Памяти» Георгий Фролов прокомментировал состоявшуюся сегодня встречу представителей ФГУП «РосРАО» с членами рабочих групп Саратовской областной думы и Общественной палаты Саратовской области по реализации проекта переработки отходов в Горном.

- Строительство завода по переработке отходов первого и второго классов опасности в Горном – это государственный вопрос, который надо обсуждать спокойно, в интересах народа – изучить, какие меры безопасности будут использованы, какие преференции получит регион и его жители. Тема затрагивает многих людей, и я понимаю тех, кто возмущается, отчасти из-за слабой информированности. Рассказывать о проекте, обо всех его деталях на таких встречах как сегодня необходимо. Однако не все это понимают. Сегодня коммунисты мешают обсуждению, ведут себя как провокаторы – срывают, кричат, устраивают свалку, почти что драку. А взамен ничего не предлагают. Это неправильный подход. Решения подобного уровня необходимо принимать рационально, – уверен он.

ИСТОЧНИК KP.RU