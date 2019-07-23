Прокуратура возбудила дела о загрязнении саратовских земель нефтью
В Саратовской области транспортная прокуратура выявила загрязнение почвы нефтепродуктами.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, на промывочно-пропарочной станции Нефтяная отработанный нефтешлам сливали на землю.
Это зафиксировано при транспортировке нефтепродуктов со вторичного отстойника оборотной воды в шламонакопитель. Работы производила подрядная организация ООО «Саратовский торговый дом».
Было установлено, что сумма ущерба превысила 300 тыс. рублей.
В отношении ООО «ППС «Нефтяная», ООО «Саратовский торговый дом» и ответственных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Росприроднадзор привлек их к ответственности. Руководству организаций предписано восстановить почвенный слой.
ИСТОЧНИК KP.RU