Прокуратура возбудила дела о загрязнении саратовских земель нефтью

СЕГОДНЯ 16:35 2019-07-23T16:35:30+03:00

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В Саратовской области транспортная прокуратура выявила загрязнение почвы нефтепродуктами.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, на промывочно-пропарочной станции Нефтяная отработанный нефтешлам сливали на землю.

Это зафиксировано при транспортировке нефтепродуктов со вторичного отстойника оборотной воды в шламонакопитель. Работы производила подрядная организация ООО «Саратовский торговый дом».

Было установлено, что сумма ущерба превысила 300 тыс. рублей.

В отношении ООО «ППС «Нефтяная», ООО «Саратовский торговый дом» и ответственных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Росприроднадзор привлек их к ответственности. Руководству организаций предписано восстановить почвенный слой.

ИСТОЧНИК KP.RU