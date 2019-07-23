В Саратове объявлен конкурс на лучшие двор и дом
Заявки нужно подать до начала осени
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В Ленинском районе Саратова объявлен конкурс на звание «Лучший дом», «Лучший двор», «Лучшая улица».
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, участие могут принять товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные, иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, собственники помещений в многоквартирных домах.
Для участия необходимо подать заявку в администрацию Ленинского района до 1 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU