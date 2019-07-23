Воздух у задымленного мусорного полигона в Энгельсе измеряют 12 раз в сутки

СЕГОДНЯ 15:45 2019-07-23T15:45:10+03:00

Вице-губернатор Саратовской области — председатель правительства и глава Энгельсского района дважды в день проводят совещания на месте

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На задымленном мусороперерабатывающем полигоне в Энгельсе каждые два часа проводятся измерения воздуха. Специалисты МБУ «Энгельс-Спас» не обнаружили превышений концентрации вредных веществ.

Напомним, задымление произошло утром в воскресенье, 21 июля. Чтобы локализовать очаг, была расчищена защитная полоса внешнего периметра карты полигона.

Туда прибыли вице-губернатор области — председатель правительства Александр Стрелюхин и глава Энгельсского района Дмитрий Тепин. Они два раза в день проводят совещания по поводу ликвидации этой ситуации.

Пожарные уже пролили очаги задымления. Чтобы не началось возгорание, 20 машин обсыпают полигон землей. Предприятия района готовы предоставить дополнительную технику для помощи.

Несмотря на ситуацию, мусороперерабатывающий комплекс обрабатывает поступающий мусор, график вывоза отходов не нарушен.

ИСТОЧНИК KP.RU