Банк «Открытие» выступил одним из организаторов успешного размещения рублевых облигаций ПАО АФК «Система»

СЕГОДНЯ 15:09 2019-07-23T15:09:56+03:00

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ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система» или «Корпорация») (LSE: SSA; MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, успешно закрыла книгу заявок по выпуску облигации серии 001Р-11 объемом 10 млрд рублей.

Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок существенно ниже первоначально маркетируемого диапазона по ставке купона 9.70 – 9.90% годовых. Финальная ставка купонов была зафиксирована на уровне 9.40% годовых до оферты через 4 года.

- АФК «Система» осуществила третье в этом году успешное размещение рублевых облигаций. Первоначальный спрос превысил предложение примерно в два раза. В ходе размещения поступили заявки от широкого круга институциональных и розничных инвесторов. Средства от размещения будут использованы на рефинансирование текущего долгового портфеля, — отметил вице-президент по финансам и инвестициям АФК «Система» Владимир Травков.

- Кредитное качество «АФК «Система» в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка «Открытие» в сделках по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества на долговом рынке капитала, — прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.

Организаторами размещения выпуска облигаций АФК «Система» выступили банк «Открытие», Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Росбанк, Сбербанк КИБ, ИФК Солид. Со-организатором выпуска облигаций стал МТС Банк.

Агент по размещению — Газпромбанк.

Справка:

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, реализацию передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

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Лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.

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