Клещи покусали 640 саратовцев

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-23T14:55:11+03:00

Это число меньше, чем в прошлом году

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По состоянию на 23 июля, 640 жителей Саратовской области, в частности 200 детей, пострадали от укусов клещей.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре региона, это число на 17% меньше, чем в прошлом году.

Специалисты исследовали 473 экземпляра кровососущих, из которых 12 оказались переносчиками боррелиоза. Опасные насекомые находятся в Пензенской и Тамбовской областях, а также Аткарском, Энгельсском и Марксовском районах Саратовской области.

Природные очаги болезни зарегистрированы в 22 районах региона.

Врачи напоминают, что лучше не спасаться от укусов в одиночку, а обратиться к специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU