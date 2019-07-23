Клещи покусали 640 саратовцев
Это число меньше, чем в прошлом году
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По состоянию на 23 июля, 640 жителей Саратовской области, в частности 200 детей, пострадали от укусов клещей.
Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре региона, это число на 17% меньше, чем в прошлом году.
Специалисты исследовали 473 экземпляра кровососущих, из которых 12 оказались переносчиками боррелиоза. Опасные насекомые находятся в Пензенской и Тамбовской областях, а также Аткарском, Энгельсском и Марксовском районах Саратовской области.
Природные очаги болезни зарегистрированы в 22 районах региона.
Врачи напоминают, что лучше не спасаться от укусов в одиночку, а обратиться к специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU