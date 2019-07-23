ООО «КВС» повышает надежность систем водоснабжения

СЕГОДНЯ 14:32 2019-07-23T14:54:22+03:00

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Основной целью деятельности ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» является бесперебойное, надежное водоснабжение жителей регионального центра посредством комплексной реконструкции и модернизации объектов городского водопроводно-канализационного хозяйства. Сейчас специалисты компании ведут подготовку инженерных коммуникаций к эксплуатации в осенне-зимний период.

В рамках запланированных мероприятий ООО «КВС» будет произведен капитальный ремонт и замена пожарных гидрантов, а также реконструкция 2 км внутриквартальных водопроводных сетей. Сейчас уже завершена перекладка коммуникаций по улицам Московская, 135/144, 129/133, 119/123, Миллеровская, 71а, Шелковичная, 12а, Перспективная, 17, 19, 21, 23, Провиантская, 4.

Оборудование и материалы, используемые в процессе реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, полностью соответствуют современным техническим и экологическим требованиям. В июле компанией произведена закупка полиэтиленовых труб различного диаметра на сумму порядка 1 млн рублей, а также водоразборных колонок и пожарных гидрантов стоимостью 1,95 млн рублей. Срок безаварийной эксплуатации полимерных трубопроводов составляет не менее 50 лет, что превышает срок концессионного соглашения.

Основной целью подобных мероприятий является создание надежной и эффективной системы водоснабжения Саратова. В результате поэтапного обновления наиболее аварийных участков городского водопровода и установки нового современного оборудования на сетях снижаются показатели аварийности, уровень потерь питьевой воды, и, как следствие, затраты компании на обслуживание объектов водокомплекса.

Ресурсосбережение и снижение негативного воздействия на окружающую среду является одним из приоритетов деятельности ООО «КВС». В апреле 2018 года компания присоединилась к экологической инициативе Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ). В соответствии с ее рекомендациями такие проблемы как истощение ресурсов питьевой воды, загрязнение окружающей среды являются ключевыми при принятии финансовых и инвестиционных решений. При реконструкции и модернизации городского водного комплекса особое внимание уделяется не только качеству поставляемого ресурса, но и влиянию деятельности компании на экологическое состояние региона

ИСТОЧНИК KP.RU