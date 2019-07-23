«Комсомолка» проведет прямую линию по трудоустройству инвалидов

СЕГОДНЯ 14:24 2019-07-23T17:09:19+03:00

На вопросы ответят представители Минзанятости и бюро медико-социальной экспертизы

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Завтра, 23 июля, в саратовском пресс-центре «Комсомольской правды» состоится прямая линия, темой которой станет «Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов, возможности трудоустройства инвалидов с учетом реальных возможностей рынка труда региона».

На вопросы читателей «Комсомолки» ответят представители главного бюро медико-социальной экспертизы области и регионального министерства занятости, труда и миграции.

Вопрос трудоустройства инвалидов Саратовской области актуален. Чуть более 26% имеющих инвалидность россиян трудоустроены. А в Саратовской области работают только 22% инвалидов трудоспособного возраста.

- Почему остальные граждане этой категории не являются в этом смысле полноценными членами общества?

- Какие программы для трудоустройства инвалидов имеются в нашей области, какие вакансии предоставляют инвалидам центры занятости?

- Как повысить заинтересованность работодателей в приеме работника с ограниченными возможностями? Что такое сопровождаемое трудоустройство?

На эти и другие вопросы ответят наши спикеры:

- заместитель руководителя по экспертной работе ФКУ «ГБ МСЭ по Саратовской области» Минтруда России Ольга Кузина;

- начальник отдела содействия трудоустройству и специальных программ комитета по занятости населения министерства занятости, труда и миграции Саратовской области Сергей Матвеев.

Вопросы принимаются по телефону (8452) 53-42-21 с 12:00 до 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU