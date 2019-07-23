«Комсомолка» проведет прямую линию по трудоустройству инвалидов
Завтра, 23 июля, в саратовском пресс-центре «Комсомольской правды» состоится прямая линия, темой которой станет «Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов, возможности трудоустройства инвалидов с учетом реальных возможностей рынка труда региона».
На вопросы читателей «Комсомолки» ответят представители главного бюро медико-социальной экспертизы области и регионального министерства занятости, труда и миграции.
Вопрос трудоустройства инвалидов Саратовской области актуален. Чуть более 26% имеющих инвалидность россиян трудоустроены. А в Саратовской области работают только 22% инвалидов трудоспособного возраста.
- Почему остальные граждане этой категории не являются в этом смысле полноценными членами общества?
- Какие программы для трудоустройства инвалидов имеются в нашей области, какие вакансии предоставляют инвалидам центры занятости?
- Как повысить заинтересованность работодателей в приеме работника с ограниченными возможностями? Что такое сопровождаемое трудоустройство?
На эти и другие вопросы ответят наши спикеры:
- заместитель руководителя по экспертной работе ФКУ «ГБ МСЭ по Саратовской области» Минтруда России Ольга Кузина;
- начальник отдела содействия трудоустройству и специальных программ комитета по занятости населения министерства занятости, труда и миграции Саратовской области Сергей Матвеев.
Вопросы принимаются по телефону (8452) 53-42-21 с 12:00 до 13:00.
ИСТОЧНИК KP.RU