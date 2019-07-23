Администрация: Рухнувшее на песочницу в Ленинском районе дерево убрано
Игровые конструкции детской площадки не пострадали
Изменить размер текста:
В Ленинском районе Саратова администрация убрала рухнувшее на детскую площадку на проспекте 50 лет Октября дерево.
Чиновники оперативно отреагировали на публикацию в «КП-Саратов» от 23 июля: «В Саратове дерево рухнуло на песочницу возле двух детсадов».
Как сообщили «Комсомолке» в администрации Ленинского района, работы по сносу дерева проведены.
- Игровое оборудование не деформировано, восстановительные работы не требуются, — отметили чиновники.
ИСТОЧНИК KP.RU