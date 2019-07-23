Администрация: Рухнувшее на песочницу в Ленинском районе дерево убрано

СЕГОДНЯ 14:12 2019-07-23T14:43:20+03:00

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В Ленинском районе Саратова администрация убрала рухнувшее на детскую площадку на проспекте 50 лет Октября дерево.

Чиновники оперативно отреагировали на публикацию в «КП-Саратов» от 23 июля: «В Саратове дерево рухнуло на песочницу возле двух детсадов».

Как сообщили «Комсомолке» в администрации Ленинского района, работы по сносу дерева проведены.

- Игровое оборудование не деформировано, восстановительные работы не требуются, — отметили чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU