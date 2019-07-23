2019-07-23T14:43:20+03:00
Общество

Администрация: Рухнувшее на песочницу в Ленинском районе дерево убрано

Игровые конструкции детской площадки не пострадали
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Саратова администрация убрала рухнувшее на детскую площадку на проспекте 50 лет Октября дерево.

Чиновники оперативно отреагировали на публикацию в «КП-Саратов» от 23 июля: «В Саратове дерево рухнуло на песочницу возле двух детсадов».

Как сообщили «Комсомолке» в администрации Ленинского района, работы по сносу дерева проведены.

- Игровое оборудование не деформировано, восстановительные работы не требуются, — отметили чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24