Фестиваль музыки под Саратовом отменили из-за мышиной лихорадки
Фестиваль музыки и авторской песни «Время колокольчиков», проводимый в Саратовской области, отменили из-за мышиной лихорадки.
- С сожалением сообщаем, что Роспотребнадзор отклонил проведение фестиваля «Время колокольчиков — 2019». Причиной тому стала ситуация в области с мышиной лихорадкой, — сообщили организаторы фестиваля в своей группе соцсети «ВКонтакте».
В посте отмечается, что речь идет о том, чтобы перенести мероприятие на конец августа, но точное решение будет принято позже.
Фестиваль должен был проводиться 26-28 июля на реке Медведице у деревни Гудошниково Петровского района в 12-й раз.
В посте в соцсети «ВКонтакте» организаторы добавили, что за билеты на автобус вернут деньги, а за парковку — просят пролонгировать их до следующего раза, так как на эти средства купили стройматериалы.
ИСТОЧНИК KP.RU