Фестиваль музыки под Саратовом отменили из-за мышиной лихорадки

СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-23T14:08:51+03:00

Организаторы отмечают, что речь идет о переносе даты, но точное решение будет приниматься позже

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Фестиваль музыки и авторской песни «Время колокольчиков», проводимый в Саратовской области, отменили из-за мышиной лихорадки.

- С сожалением сообщаем, что Роспотребнадзор отклонил проведение фестиваля «Время колокольчиков — 2019». Причиной тому стала ситуация в области с мышиной лихорадкой, — сообщили организаторы фестиваля в своей группе соцсети «ВКонтакте».

В посте отмечается, что речь идет о том, чтобы перенести мероприятие на конец августа, но точное решение будет принято позже.

Фестиваль должен был проводиться 26-28 июля на реке Медведице у деревни Гудошниково Петровского района в 12-й раз.

В посте в соцсети «ВКонтакте» организаторы добавили, что за билеты на автобус вернут деньги, а за парковку — просят пролонгировать их до следующего раза, так как на эти средства купили стройматериалы.

ИСТОЧНИК KP.RU