2019-07-23T13:01:18+03:00
Общество

В Саратовской области зарегистрировано 22 случая бешенства животных

Статистика приходится на 14 районов области
Дарья Вострикова
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За первые шесть месяцев 2019 года в 14 районах Саратовской области зарегистрировано 22 случая бешенства животных.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре, этот опасный вирус постоянно проникает в популяцию безнадзорных, домашних и сельскохозяйственных животных, а также грызунов.

В регионе основным переносчиком заболевания являются лисицы. Возбудитель бешенства проникает через укусы, слюну и расцарапывания человека. Наибольшую опасность представляют те животные, по которым не видно, что они больны.

За первое полугодие за медицинской помощью обратились более 3 тыс. человек, большая часть из которых дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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