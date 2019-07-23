Для саратовских пожарных каждый 300-й звонок был ложным вызовом

СЕГОДНЯ 12:26 2019-07-23T13:00:22+03:00

Всего поступило более 11 тыс. звонков

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За прошедшую неделю, с 15 по 21 июля, к пожарным Саратовской области поступило более 11,3 тыс. звонков.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, всего огнеборцы выезжали 524 раза, из которых семь на срабатывание сигнализации, 38 — на ложные вызовы, 25 — на ликвидацию последствий ЧС.

С начала 2019 года на территории региона зарегистрировано 34 лесных пожара на общей площади 147,84 гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU