В Саратове планируют изменить территорию бывшего авиационного завода

СЕГОДНЯ 12:13 2019-07-23T12:21:09+03:00

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В Саратове пройдут общественные обсуждения изменения планировки территории бывшего авиационного завода.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, планируется изменить проект от 12 апреля 2016 года.

- Изменения проводятся в целях организации подходов и подъездов как к жилым объектам, так и к объектам социальной сферы, а также в целях формирования земельных участков под размещение объектов инженерной инфраструктуры, — говорится в официальном сообщении.

Обсуждения пройдут с 29 июля по 28 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU