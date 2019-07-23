В Саратове планируют изменить территорию бывшего авиационного завода
Граждан приглашают присоединиться к общественным обсуждениям
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В Саратове пройдут общественные обсуждения изменения планировки территории бывшего авиационного завода.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, планируется изменить проект от 12 апреля 2016 года.
- Изменения проводятся в целях организации подходов и подъездов как к жилым объектам, так и к объектам социальной сферы, а также в целях формирования земельных участков под размещение объектов инженерной инфраструктуры, — говорится в официальном сообщении.
Обсуждения пройдут с 29 июля по 28 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU