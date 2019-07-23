В начале августа пройдет фестиваль «Аткарские розы»
Гостей ждет шоу
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В Саратовской области 3 августа пройдет фестиваль «Аткарские розы».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, по словам организаторов гостей мероприятия ждет шоу-маскарад, конкурс-дефиле костюмов и масок.
На фестивале можно узнать секреты аткарских розоводов по черенкованию и посадке аткарских роз, приготовлению варенья из роз и розового меда.
«Аткарские розы» начнутся в 16:00 в парке-музее одноименного города.
ИСТОЧНИК KP.RU