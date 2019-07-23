2019-07-23T11:55:07+03:00
Общество

В начале августа пройдет фестиваль «Аткарские розы»

Гостей ждет шоу
Дарья Вострикова
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В Саратовской области 3 августа пройдет фестиваль «Аткарские розы».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, по словам организаторов гостей мероприятия ждет шоу-маскарад, конкурс-дефиле костюмов и масок.

На фестивале можно узнать секреты аткарских розоводов по черенкованию и посадке аткарских роз, приготовлению варенья из роз и розового меда.

«Аткарские розы» начнутся в 16:00 в парке-музее одноименного города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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