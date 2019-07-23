«Дом-2» покинула саратовская модель Наталья Шаронова
Жительница Саратова Наталья Шаронова решила покинуть телепроект «Дом-2».
Об этом модель сообщила в своем профиле соцсети Instagram.
Девушка отметила, что это «крутой опыт» и она ничуть не жалеет о своем участии.
- Прожить четыре месяца без «грязи», как видите, можно! И репутация ничуть не пострадала, — отметила модель.
Одним из самых запоминающихся моментов с ее участием на проекте стал эротический танец.
За четыре месяца пребывания на проекте Наталья Шаронова привыкла к ведущим — целеустремленной Ольге Бузовой, юмористу Владу Кадони и отзывчивому Андрею Черкасову.
По словам девушки, она будет скучать по своим друзьям по проекту и надеется, что общение продолжится даже вне стен «дома, где строят любовь».
Модель отметила, что уже пора возвращаться в реальную жизнь за периметром.
ИСТОЧНИК KP.RU