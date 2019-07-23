Из Саратовской области не выпустили 75 тонн опасной пшеницы
Она заражена сорняком
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В июле госинспектор фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Саратовской области выявил 75 тонн пшеницы из Энгельсского района, зараженной опасным сорняком.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в зерне нашли горчак ползучий. Это опасный и неприхотливый сорняк, от него страдают сады, виноградники, луга, пастбища.
Партию пшеницы отправили на переработку.
ИСТОЧНИК KP.RU