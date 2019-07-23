На тлеющий мусорный полигон в Энгельсе вылито 3 тыс. кубометров воды

СЕГОДНЯ 10:52 2019-07-23T11:10:38+03:00

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На мусороперерабатывающем комплексе в Энгельсском районе Саратовской области продолжается борьба с задымлением.

Как сообщил «КП-Саратов» Регоператор, на очаг тления вылито более 3 тыс. кубометров воды, каждый час его засыпают порядка 500 кубометрами грунта, запасы которого сделаны на самом полигоне. Работы ведут более 20 единиц техники

Сейчас площадь задымления локализована и сокращена до 1,4% от общей карты полигона.

- Работы на карте начались сразу, как только появился дым на склоне со стороны внешнего периметра. Подобраться к подошве карты со стороны тления техника не могла, поэтому отсыпали с основной рабочей поверхности, которая не затронута. В дополнение к отсыпке в тот же день началась проливка склонов водой, чтобы не допустить распространения площади задымления, — рассказал директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Первая карта мусороперерабатывающего комплекса в Энгельсском районе была введена в эксплуатацию в 2015 году. Сейчас на ней размещено более 500 тыс. тонн отходов. Захоронение ТКО ведется в соответствии с требованиями СНиПов, т. е. слоями, которые пересыпаются грунтом. Вертикальная (экранирующая) отсыпка уже произведена на первой очереди карты, вторая очередь будет отсыпана при ее консервации. Поэтому задымление распространяется только по боковой поверхности полигона, не перекрытой экранирующей отсыпкой. Внутрь тела полигона возгорание не распространяется, поскольку там находится упрессованный и пересыпанный мусор. В конце 2019 года на полигоне начнется захоронение ТКО на второй карте.

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Напомним, 21 июля в 05:30 утра службой охраны энгельсского «Экотехнопарка» было обнаружено задымление со стороны внешнего периметра. Предположительно, причиной стали действия третьих лиц на старой свалке, расположенной рядом с картой полигона. Для ликвидации тления поверхности карты предпринимаются исчерпывающие меры, которые позволили не допустить его распространения внутрь «пирога» карты. Материального ущерба и пострадавших в результате нештатной ситуации нет. Работы по ликвидации задымления ведутся в круглосуточном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU