Завтра в Саратове — массовое отключение воды

СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-23T10:50:43+03:00

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В Саратове завтра, 24 июля, у жителей многих улиц отключат воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», отключение произойдет из-за работ по замене оборудования, в том числе установки четырех запорных арматур.

Напомним, воды не будет ориентировочно с семи утра до девяти вечера на улицах: Астраханская, Белоглинская, Большая Горная, Большая Казачья, Большая Садовая, Грибова, Дегтярная, Дегтярная площадь, Железнодорожная, Зарубина, Интернациональный проезд, Московская, Новоузенская, 5-я Линия Первомайского поселка, 5 и 6-й проезды Первомайского поселка, Посадсокого, Пугачева, Рабочая, 2-я Садовая, Шелковичная, Чернышевского и другие

Жителям нужно набрать запасы, а после включения ресурса в течение двух суток пить кипяченую воду.

ИСТОЧНИК KP.RU