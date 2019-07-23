Иностранцев на пять лет изгнали из Саратовской области

СЕГОДНЯ 10:48 2019-07-23T11:07:40+03:00

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Пятерых граждан Республики Узбекистан выдворили за пределы РФ судебные приставы Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УФССП, их доставили из Центра содержания иностранных граждан в Энгельсе до пункта пересечения государственной границы.

Граждане виновны в нарушении режима пребывания в стране, поэтому им назначили штраф и выгнали с территории.

Теперь они смогут вернуться в Россию только через пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU