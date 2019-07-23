Саратовские спортсмены стали победителями первенства Европы по городошному спорту

СЕГОДНЯ 10:39 2019-07-23T11:04:53+03:00

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С 17 по 21 июля в городе Молодечно прошло первенство Европы по городошному спорту.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие семь команд из четырех стран мира среди юношей 10-14 лет.

Победителем в личных соревнованиях стал Никита Чевненко, Сергей Тюсин занял четвертое место в одиночку и второе командное в составе «России-1».

Сборная заняла первое место.

ИСТОЧНИК KP.RU