В столкновении иномарки и ВАЗа под Дубками пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 10:38 2019-07-23T10:56:18+03:00

Госпитализированы водитель и три пассажира

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Утром 23 июля в Саратовском районе столкнулись Honda Life и ВАЗ-2105.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 07:40 на 9-м км автодороги Саратов — Дубки — Новая Липовка.

По предварительной версии, 41-летняя женщина за рулем иномарки допустила столкновение с отечественным авто, которым управлял 21-летний мужчина.

Пострадали сама водительница, а также трое пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU