В столкновении иномарки и ВАЗа под Дубками пострадали четыре человека
Госпитализированы водитель и три пассажира
Фото ГИБДД по Саратовской области
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Утром 23 июля в Саратовском районе столкнулись Honda Life и ВАЗ-2105.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 07:40 на 9-м км автодороги Саратов — Дубки — Новая Липовка.
По предварительной версии, 41-летняя женщина за рулем иномарки допустила столкновение с отечественным авто, которым управлял 21-летний мужчина.
Пострадали сама водительница, а также трое пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU