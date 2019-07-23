2019-07-23T10:34:24+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Саратова выплатит полмиллиона за убитую льдиной прохожую

На нее рухнула глыба с крыши
Дарья Вострикова
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Суд признал 60-летнюю жительницу Саратова виновной в причинении смерти по неосторожности.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 26 февраля 61-летняя гражданка шла мимо дома подсудимой, расположенного на улице Емлютина, 44Б. С козырька балкона на голову прохожей рухнула глыба льда.

Прибывшие медики констатировали смерть пенсионерки.

Собственница квартиры не очищала заледенелую кровлю, хотя обязана была это делать. Она признала вину еще до начала суда.

Теперь ей придется провести год на исправительных работах с удержанием дохода в размере 5% и выплатить потерпевшей стороне полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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