Саратовцы из школы «РиФ» взяли шесть медалей чемпионата России

СЕГОДНЯ 09:57 2019-07-23T10:33:17+03:00

По результатам состязаний укомплектуется сборная для участия в Паралимпийских играх

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В Чебоксарах завершился чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, более 500 спортсменов из 50 регионов страны приняли участие в состязаниях.

Спортсмены из школы «РиФ» завоевали шесть медалей.

Мария Колобкова завоевала титул чемпионки России в беге на дистанции 100 метров, а также стала серебряным призером в беге на дистанциях 200 и 400 метров.

Мария Мартынова завоевала серебряную медаль в метании копья, две бронзовые награды: в толкании ядра и метании диска.

ИСТОЧНИК KP.RU