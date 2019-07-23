2019-07-23T10:33:17+03:00
Общество

Саратовцы из школы «РиФ» взяли шесть медалей чемпионата России

По результатам состязаний укомплектуется сборная для участия в Паралимпийских играх
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Чебоксарах завершился чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, более 500 спортсменов из 50 регионов страны приняли участие в состязаниях.

Спортсмены из школы «РиФ» завоевали шесть медалей.

Мария Колобкова завоевала титул чемпионки России в беге на дистанции 100 метров, а также стала серебряным призером в беге на дистанциях 200 и 400 метров.

Мария Мартынова завоевала серебряную медаль в метании копья, две бронзовые награды: в толкании ядра и метании диска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
15 детей-пассажиров пострадали в ДТП в Саратове
В Саратовской области отменили режим ЧС
В Саратове планируют изменить территорию бывшего Авиационного завода
В Саратове на пешеходном переходе ВАЗ сбил мужчину
В начале августа пройдет фестиваль «Аткарские розы»
В Балакове легковушка протаранила грузовик
«Дом-2» покинула саратовская модель Наталья Шаронова
Из Саратовской области не выпустили 75 тонн опасной пшеницы
На тлеющий мусорный полигон в Энгельсе вылито 3 тыс. кубометров воды
Завтра в Саратове — массовое отключение воды
Иностранцев на пять лет изгнали из Саратовской области
Саратовские спортсмены стали победителями первенства Европы по городошному спорту
В столкновении иномарки и ВАЗа под Дубками пострадали четыре человека
В Саратове слесарь СГЭТ упал с крыши трамвая
Пенсионерка из Саратова выплатит полмиллиона за убитую льдиной прохожую
Перекрытие улицы Лесозаводская в Энгельсе будет отменено в конце недели
В Воскресенском районе число мошенников выросло в семь раз
В Пугачевском районе водитель сбил велосипедиста и сбежал
В центре Саратова водитель «семерки» сбил девочку-подростка
Совет при губернаторе области отметил значимость инвестиционного проекта ООО «КВС»
Асоциальную мать из Саратова оштрафовали за брошенного ребенка
В Саратове прошел вечер авторского творчества
Сегодня в Саратове ожидаются сильные пробки на Большой Затонской и проспекте 50 лет Октября
В Саратове встали трамваи №№3 и 11 и троллейбусы №10
В Саратове мужчина угрожал убить администратора магазина
В Саратове дерево рухнуло на песочницу возле двух детсадов
В Энгельсе водитель Mitsubishi устроил массовое ДТП