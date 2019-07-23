Перекрытие улицы Лесозаводская в Энгельсе будет отменено в конце недели
В Энгельсе продолжается строительство подземного перехода у «Школы нового века» на улице Лесозаводская.
Фото из Instagram Дмитрия Тепина
- Подрядчики приступили к монтажу железобетонных звеньев. Под проезжей частью им предстоит установить 16 элементов конструкции, — написал в своем Instagram глава Энгельсского района Дмитрий Тепин.
Он отметил, что работы продлятся ориентировочно около суток. После этого строители начнут заделывать осадочные швы.
Перекрытие улицы Лесозаводская планируется отменить в конце недели.
Фото из Instagram Дмитрия Тепина
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ИСТОЧНИК KP.RU