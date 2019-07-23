Перекрытие улицы Лесозаводская в Энгельсе будет отменено в конце недели

СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-23T10:32:25+03:00

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В Энгельсе продолжается строительство подземного перехода у «Школы нового века» на улице Лесозаводская.

Фото из Instagram Дмитрия Тепина

- Подрядчики приступили к монтажу железобетонных звеньев. Под проезжей частью им предстоит установить 16 элементов конструкции, — написал в своем Instagram глава Энгельсского района Дмитрий Тепин.

Он отметил, что работы продлятся ориентировочно около суток. После этого строители начнут заделывать осадочные швы.

Перекрытие улицы Лесозаводская планируется отменить в конце недели.

Фото из Instagram Дмитрия Тепина

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ИСТОЧНИК KP.RU