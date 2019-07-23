В Воскресенском районе число мошенников выросло в семь раз
За криминогенной обстановкой следит прокуратура
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Прокуратура Воскресенского района провела анализ состояния преступности.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, всего за шесть месяцев 2019 года зарегистрировано 72 преступления, что на 1,4% меньше, по сравнению с периодом прошлого года.
С 30 до 18 снизилось число особо тяжких злодеяний, на шесть уменьшилось число краж, вдвое стало меньше угонов.
Мошенники, наоборот, активизировались, количество этих преступлений возросло с 1 до 7.
Кроме того, на 73,7% уменьшилось число правонарушений, совершенных ранее судимыми лицами.
ИСТОЧНИК KP.RU