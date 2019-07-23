В Воскресенском районе число мошенников выросло в семь раз

СЕГОДНЯ 09:42 2019-07-23T09:56:09+03:00

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Прокуратура Воскресенского района провела анализ состояния преступности.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, всего за шесть месяцев 2019 года зарегистрировано 72 преступления, что на 1,4% меньше, по сравнению с периодом прошлого года.

С 30 до 18 снизилось число особо тяжких злодеяний, на шесть уменьшилось число краж, вдвое стало меньше угонов.

Мошенники, наоборот, активизировались, количество этих преступлений возросло с 1 до 7.

Кроме того, на 73,7% уменьшилось число правонарушений, совершенных ранее судимыми лицами.

ИСТОЧНИК KP.RU