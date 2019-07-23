Совет при губернаторе области отметил значимость инвестиционного проекта ООО «КВС»

СЕГОДНЯ 09:33 2019-07-23T09:52:31+03:00

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На заседании Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе области подведены итоги работы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» за 2018 год. Члены совета подтвердили, что мероприятия инвестиционной программы «КВС» за первый год реализации проекта выполнены в полном объеме.

Основной целью концессионного проекта является комплексная модернизация и реконструкция городской коммунальной инфраструктуры. На момент заключения соглашения между компанией, правительством области и администрацией Саратова износ системы водоснабжения и водоотведения Саратова составлял свыше 80% процентов, а потери воды — более 49%. Компанией была разработана и утверждена краткосрочная инвестиционная программа, в рамках которой уже в 2018 году в обновление объектов водокомплекса было вложено более 1 млрд рублей. За это время сокращено количество перебоев в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения. В прошлом году удалось снизить потери питьевой воды более чем на 5%, а также завершить запланированные перекладки ветхих коммуникаций. Помимо прочего, предприятие вкладывает деньги в обновление автопарка: на спецтехнику было потрачено порядка 150 млн рублей.

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- В первый год реализации проекта основной акцент был сделан на перекладку наиболее аварийных участков магистральных водопроводов. ООО «КВС» произведена замена 20,5 км коммуникаций по улицам Ипподромная, Тархова, Перспективная, Орджоникидзе и другим. На комплексную реконструкцию аварийных сетей компанией было затрачено 315,6 млн рублей. На вновь построенных участках коммуникаций не зафиксировано ни одной аварии, в то время как ранее проблема порывов на сетях только усугублялась, — отметил директор ООО «КВС» Дмитрий Астраханцев.

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Также руководитель предприятия подчеркнул, что работы ведутся не только на изношенных сетях, но и на ключевых объектах, от состояния которых напрямую зависит водообеспечение города.

- Компания приступила к разработке проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных комплексов №№2 и 3, канализационных насосных станций (КНС) в поселках Жасминный и Мирный, а также городской станции аэрации. Работа данных объектов зачастую незаметна для жителей. Но их поэтапное обновление, внедрение современных производственных процессов и оборудования позволят гарантировать безопасность эксплуатации городской коммунальной инфраструктуры, достигнуть установленные концессионным соглашением показатели эффективности, снизить производственные затраты.

В 2019-м уже введена в эксплуатацию канализационная насосная станция в поселке Юриш. Здесь централизованная система водоотведения создается с нуля, а это вопрос экологической безопасности всего города. Современная КНС позволит подключить новых абонентов и обеспечить безопасность транспортировки стоков к очистным сооружениям.

Принцип ресурсосбережения для нас один из ключевых. В 2018 году КВС присоединилась к инициативе Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области зеленых инвестиций. При реализации проекта особо актуальными для нас являются не только экономические, но и экологические и социальные факторы. При выполнении инвестиционной программы «КВС» руководствуется принципами ответственного инвестирования, ресурсосбережения, обеспечения безопасности эксплуатации комплексов без ущерба окружающей среде, — пояснил Дмитрий Астраханцев.

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Мероприятия инвестиционной программы ООО «КВС» в 2019 году также включают строительство 6 км магистрального водопровода диаметром 1 тыс. мм от насосной станции «Вольская» до Московского шоссе. На основе разрабатываемой проектно-сметной документации в этом году планируется приступить к реконструкции водопроводных комплексов №№2 и 3, насосных станций «Поливановская» и «Сеноман». На объектах будет установлено новое энергоэффективное оборудование с возможностью работы в автоматическом режиме и дистанционной передачи данных.

Депутат Саратовской городской думы Юрий Ерофеев считает, что на сегодняшний день компания «Концессии водоснабжения — Саратов» свою основную задачу выполняет в полном объеме.

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- В 2018-м ООО «КВС» вложено порядка 600 млн рублей в строительно-монтажные работы, и они выполнены в соответствии с утвержденным планом. Идет замена магистральных водопроводов, оборудования, что позволяет при необходимости производить отключение не целого района, а точечно — два-три дома. За последние 30-35 лет таких объемов работ просто не выполнялось, и я надеюсь, что план краткосрочной инвестиционной программы будет выполнен, и город уйдет от порывов, от масштабных аварийных ситуаций. Сегодня у нас по городу происходит не больше 30 аварий, а раньше доходило до 200 аварий в сутки. Это достаточно серьезный показатель, и я думаю, что уже в конце 2020 года каждый житель Саратова почувствует результаты работы ООО «КВС». Совет при губернаторе утвердил итоги работы компании, ее инвестиционных мероприятий на сумму более 1 млрд рублей в 2018-м. У ООО «КВС» большие планы и на 2019 год. Компания приступит к полной реконструкции городских очистных сооружений в Заводском районе. На объекте будет установлено современное оборудование, новые технологии очистки позволяют полностью исключить сброс в Волгу каких-либо отходов, — прокомментировал Юрий Ерофеев.

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По мнению заместителя главы Саратова по городскому хозяйству Максима Сиденко, реализация инвестиционной программы компании проходит в полном взаимодействии с концедентом.

- В этом году на территории Саратова продолжается масштабный ремонт дорог. Так, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году планируется отремонтировать 96 участков городских улиц. К сожалению, происходят ситуации, когда новый асфальт приходится вскрывать из-за коммунальных аварий на подземных коммуникациях. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо синхронизировать проведение ремонтных работ и продолжать инвестировать в сети. ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» с учетом наших предложений и мнения общественности скорректирована программа замены инженерных коммуникаций. В план был включен водопровод по улице Тархова, где ремонт дорожного полотна начался после замены водовода. За время работы ООО «КВС» увеличены темпы по ликвидации повреждений на сетях, изменена логистика организации ремонтно-восстановительных работ. На устранение повреждений коммуникаций сегодня отводится не более суток с момента выявления течи, — отметил Максим Сиденко.

Председатель городской общественной палаты Александр Занорин полагает, что концессионная модель — необходимая мера для решения проблем многолетнего недофинансирования городского водокомплекса.

- Критическое состояние городской коммунальной инфраструктуры Саратова требует принятия оперативных действий и существенных финансовых вложений. Проект ООО «КВС» — первый подобный инвестиционный опыт региона. И по итогам 2018 года видно: работа по соглашению идет.

В рамках концессии приступили к строительству шахтного коллектора по Московскому шоссе. Собственных бюджетных средств Саратову не хватало, в то время как объект имеет большое значение для города. Всего «КВС» планирует вложить в строительство более 160 млн рублей. Более того, по согласованию с концедентом инвестпрограмма компании была расширена. Включены перекладки по улицам Антонова и Огородная, где срок эксплуатации водоводов превышает десятки лет. Не остается сомнений, что инвестиционный проект на основе принципов государственно-частного партнерства, запущенный в 2017 году, определит курс региона на будущее, — прокомментировал Александр Занорин.

ИСТОЧНИК KP.RU