Сегодня в Саратове ожидаются сильные пробки на Большой Затонской и проспекте 50 лет Октября
На дорогах ведется ремонт
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Сегодня, 23 июля, в Саратове запланировано асфальтирование проспекта 50 лет Октября от площади Ленина до Молодежного проезда.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, пройдут работы на 5-м Лесопильном проезде.
Ремонт идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Уже завершены работы на трассе от Большой Затонской улицы до дороги на Займище.
Как отметили в мэрии, работы могут привести к пробкам на указанных улицах.
ИСТОЧНИК KP.RU