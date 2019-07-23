Сегодня в Саратове ожидаются сильные пробки на Большой Затонской и проспекте 50 лет Октября

СЕГОДНЯ 09:15 2019-07-23T09:43:52+03:00

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Сегодня, 23 июля, в Саратове запланировано асфальтирование проспекта 50 лет Октября от площади Ленина до Молодежного проезда.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, пройдут работы на 5-м Лесопильном проезде.

Ремонт идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Уже завершены работы на трассе от Большой Затонской улицы до дороги на Займище.

Как отметили в мэрии, работы могут привести к пробкам на указанных улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU