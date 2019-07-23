В Саратове дерево рухнуло на песочницу возле двух детсадов
ЧП случилось на Деловом проезде [фото]
Дерево рухнуло на песочницуФото: Екатерина Семенова
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Жители Ленинского района Саратова пожаловались на упавшее на детскую площадку дерево.
Как рассказали «КП-Саратов» очевидцы, огромная ветка рухнула на песочницу и игровую конструкцию во дворах Делового проезда, вблизи дома №4.
.Фото: Екатерина Семенова
- Чудо, что никто не пострадал, — заявили жители.
Примечательно, что в непосредственной близости находятся два детских сада — №№95 и 195.
ИСТОЧНИК KP.RU