В Саратове дерево рухнуло на песочницу возле двух детсадов

СЕГОДНЯ 08:56 2019-07-23T09:11:50+03:00

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Жители Ленинского района Саратова пожаловались на упавшее на детскую площадку дерево.

Как рассказали «КП-Саратов» очевидцы, огромная ветка рухнула на песочницу и игровую конструкцию во дворах Делового проезда, вблизи дома №4.

- Чудо, что никто не пострадал, — заявили жители.

Примечательно, что в непосредственной близости находятся два детских сада — №№95 и 195.

ИСТОЧНИК KP.RU