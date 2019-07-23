В Энгельсе водитель Mitsubishi устроил массовое ДТП
Пострадала женщина
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Вчера, 22 июля, в Энгельсе, в 20:30 напротив дома №42а по Песчаной улице 49-летний водитель Mitsubishi учинил аварию.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, машина влетела в Daewoo Matiz под управлением 41-летнего гражданина, после чего столкнулась с Toyota Corolla, за рулем которой был 33-летний водитель.
Малолитражка, в свою очередь, не смогла поделить дорогу с автомобилем «Лада Гранта» с 40-летним мужчиной за рулем.
В результате ДТП 28-летняя пассажирка отечественного авто получила травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU