В Энгельсе водитель Mitsubishi устроил массовое ДТП

СЕГОДНЯ 08:51 2019-07-23T09:07:34+03:00

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Вчера, 22 июля, в Энгельсе, в 20:30 напротив дома №42а по Песчаной улице 49-летний водитель Mitsubishi учинил аварию.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, машина влетела в Daewoo Matiz под управлением 41-летнего гражданина, после чего столкнулась с Toyota Corolla, за рулем которой был 33-летний водитель.

Малолитражка, в свою очередь, не смогла поделить дорогу с автомобилем «Лада Гранта» с 40-летним мужчиной за рулем.

В результате ДТП 28-летняя пассажирка отечественного авто получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU