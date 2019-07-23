В Саратовской области возбуждено дело о поставках незаконного оборудования в больницы
В Саратовской области возбуждено уголовное дело о поставках в медучреждения фальсифицированного оборудования.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, нарушения были выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности МВД региона.
Аукцион на закупку 13 единиц ультразвуковых диагностических аппаратов был объявлен Минздравом области в августе 2018 года. Оборудование предназначалось для медучреждений Саратова, Энгельса и Балакова.
С победителем аукциона, коммерческой фирмой из Саратова, был заключен контракт на поставку. В свою очередь, организация заключила договор с закрытым акционерным обществом из Санкт-Петербурга.
В итоге в больницы было привезено оборудование, незарегистрированное в РФ.
При этом часть средств в сумме 31,5 млн рублей саратовский Минздрав перечислил поставщику.
Начато расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU